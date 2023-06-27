رئيس بيلاروسيا: أمرت الجيش بالاستعداد القتالى الكامل على خلفية الأحداث فى روسيا

أكد الرئيس البيلاروسي أنه أمر جيش بلاده بالاستعداد القتالي الكامل على خلفية الأحداث في روسيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

كما وصف الرئيس البيلاروسي الأحداث التي شهدتها روسيا على مدار نهاية الأسبوع الماضي بـ"المؤلمة"، وأوضح دور بلاده في حل الأزمة.

وعلق لوكاشينكو على محاولة التمرد المسلح في جنوب روسيا، مسلطًا الضوء على دور بيلاروسيا في تصريحاته الصحفية الأولى منذ الأحداث.

وقال لوكاشينكو في مستهل كلمته في حفل بالعاصمة، مينسك: "بالنظر إلى دور بيلاروسيا في حل هذا الوضع، يجب أن أقول بضع كلمات هنا حول ما حدث وأشرح موقفنا والقرارات المُتخذة"، وذلك في إشارة إلى الصفقة التي توصل لها مع زعيم فاجنر، يفجيني بريجوجين، الذي قاد التمرد.