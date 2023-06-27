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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح شروط اختيار الأضحية الصحيحة

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

تحدث الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن شروط الأضحية الصحيحة.

وقال "فخر" خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء:" إنه يجب أن تكون الأضحية من فصيلة الأنعام، أي  الماعز والجاموس والخراف، موضحًا أن الحديث عن الأضحية بالطيور والأسماك أو أي شيء من هذا القبيل لا يصلح كأضحية.

وأضاف يجب أن تكون الأنعام وافية السن، فالسن فى الضأن ما كان ستة أشهر فأكثر، وفقًا لما ذكره الفقهاء، والماعز ما كان عامًا فأكثر، أما للأبقار فما كان عامين فأكثر، والإبل خمس سنوات، موضحًا، أنه تم إيجاد أن البقر المعلوف يصل إلى السن المثالي، كما قال الخبراء المتخصصون فى هذا هو تقريبا 350 كج، حيث إنه يصل لهذه السن خلال عام ونصف أو عام وثمانية أشهر.

وتابع :"لو أردنا أن نذبح فى السن المنصوص عليها، قالوا فى هذه الحالة إن الحيوان سيعرض إلى أن يقل وزنه مرة أخري، فبالتالي عند عامين يكون الوزن أقل".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المراد من ذبح الأبقار خلال عامين وفقًا لما قاله الفقهاء، هو أن تكون وافية وسمينة اللحم ومكتملة البناء، وبالتالي فإن من مصلحة الفقير أن نجيز أن نذبح الأضحية إذا لو وفت وزنها حتي لو كان قبل عامين. 

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