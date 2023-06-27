عضو مركز الأزهر للفتوى: عرفات هو يوم المغفرة والعفو

تحدث الدكتور عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أهمية يوم عرفة وفضل الدعاء، موضحا أن اليوم هو إتمام الدين والعتق من النار والرضا ونظر الله عز وجل بعين الرضا إلى عباده، فضلا عن كونه يوم المغفرة والعفو.

وقال سلامة، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن يوم عرفة اجتمعت فيه كل خصال الخير لمن أراد الخير، موضحاً أن الله عز وجل يتجلى على أهل عرفات جميعا فيباهي بهم أهل السماء ويقول “انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم”، مؤكدا أن وقفة عرفة يوم المغفرة للحج.

واستشهد بالحديث النبوي عن الذين لم يحجوا بيوم عرفة: “يوم عرفة صيامه أحتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وهذه أول منحة من سيدنا رسول الله لأمته، متابعا: ”الإنسان الذي كان ينوي الصيام ولكن حدث له عذر أو كان على سفر، نبشره بأن نية المؤمن خير من عمله، إذ أن الأعمال بالنيات".