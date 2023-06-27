ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: 30 يونيو أسدلت الستار على حكم الجماعة الإرهابية لتبدأ الجمهورية الجديدة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل خالدة فى أذهان المصريين، خاصة وأنها أنقذت مصر من كابوس حقيقي وهو جماعة الإخوان، وذلك من خلال إرادة شعبية خالصة، لتبدأ مرحلة ترسيخ ركائز الدولة الوطنية.

 - الشعب خرج عن بكرة أبيه لإنقاذ الوطن من  براثن الجماعة الإرهابية

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصري قال كلمته فى هذه الثورة العظيمة، وخرج عن بكرة أبيه لإنقاذ الوطن من  براثن الجماعة الإرهابية، التي نشرت الرعب والتهديد والذعر فى أنحاء البلاد، ولم يكن يعنيهم كلمة "وطن" بقدر ما يعنيهم تحقيق مخططات خارجية على حساب الوطن، وكان للقوات المسلحة ولا يزال دورها الوطني العظيم، حينما انحازت للشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذين هددوا بإراقة دماء المصريين حال الإطاحة بهم من الحكم.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالدور الوطني الذى لعبه المصريين ووقوفهم صفا واحدا ضد هذه الجماعة الإرهابية ولم يثنيهم التهديدات عن حماية وطنهم العزيز، متابعا:" الشعب المصري على مر التاريخ أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف صفا واحد فى وجه كل من يسعى للنيل من مؤسسات الدولة أو لتنفيذ مخططات لتخريب البلد، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لتسدل الستار على حكم جماعة إرهابية وتبدأ عهد بناء جديد وإعادة تماسك المؤسسات".

وأشار "غنيم"، إلى أن الدولة المصرية شهدت ولازالت خلال السنوات الأخيرة كم من الإنجازات لم يكن يتحقق على مدار عصور كاملة، وذلك على الرغم من التحديات الداخلية والتداعيات الخارجية والعمل يسير على وتيرة واحدة فى مختلف القطاعات والمجالات سواء مشروعات قومية او ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ومن ثم كانت 30 يونيو هي البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟