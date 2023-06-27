مراسل "القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الجيش السودانى و"الدعم السريع" فى الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه سمعت أصوات متقطعة لأسلحة بأنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، كاشفًا عن أنه حتى الآن لا تزال قوات "الدعم السريع" تسيطر على المقر الاحتياطي التابع للشرطة.

وأضاف أن الجيش السوداني عزا انسحابه من هذه الاشتباكات إلى خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن هناك ارتكازات منتشرة للجيش بعددٍ من المواقع القريبة من المقر الشرطي.

ولفت إلى أن هناك ارتكازات شرق النيل للدعم السريع، وتحديدًا عند منطقة سوبا بالخرطوم، التي تحتوي جسرًا رابطًا بمنطقة شرق النيل، مؤكدًا أن هذه الارتكازات تقوم في بعض الأحيان بتفتيش المركبات ومصادرة بعضها من المواطنين السودانيين.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال في بيان له، إن "الميليشيا المتمردة استولت، أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علمًا بأن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".

وأضاف: "ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان".