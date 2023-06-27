ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الجيش السودانى و"الدعم السريع" فى الخرطوم

لجيش السوداني والدعم
لجيش السوداني و"الدعم السريع"

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه سمعت أصوات متقطعة لأسلحة بأنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، كاشفًا عن أنه حتى الآن لا تزال قوات "الدعم السريع" تسيطر على المقر الاحتياطي التابع للشرطة.

وأضاف أن الجيش السوداني عزا انسحابه من هذه الاشتباكات إلى خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن هناك ارتكازات منتشرة للجيش بعددٍ من المواقع القريبة من المقر الشرطي.

ولفت إلى أن هناك ارتكازات شرق النيل للدعم السريع، وتحديدًا عند منطقة سوبا بالخرطوم، التي تحتوي جسرًا رابطًا بمنطقة شرق النيل، مؤكدًا أن هذه الارتكازات تقوم في بعض الأحيان بتفتيش المركبات ومصادرة بعضها من المواطنين السودانيين.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال في بيان له، إن "الميليشيا المتمردة استولت، أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علمًا بأن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".

وأضاف: "ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان".

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

«فتش عن المرأة».. تفاصيل مقتل ترزي بسبب لبس العيد في أوسيم

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟