"القاهرة الإخبارية": مجموعة فاجنر تستعد لتسليم عتادها لوزارة الدفاع الروسية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة الإعلام الروسية، أن مجموعة فاجنر تستعد لتسليم عتادها لوزارة الدفاع، بعد انتهاء التمرد العسكري الذي نفذته المجموعة العسكرية الخاصة، قبل أيام قليلة.

كما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي سيسقط التهم الجنائية المتعلقة بالتمرد المسلح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشاد بطيارين قتلوا أثناء مواجهة تمرد فاشل، ووجه الشكر للشعب الروسي على إظهار الوحدة الوطنية، مؤكدًا للمرة الأولى مقتل الطيارين أثناء تصديهم لزحف مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة نحو موسكو.

وشكر بوتين الشعب والجيش وقوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في روسيا على التمسك بالوحدة من أجل حماية "الوطن"، وقال إن هذا الأمر أظهر أن روسيا لن تخضع "لأي ابتزاز ولا لأي محاولة لبث اضطراب في الداخل".

وقال بوتين: "شجاعة وتضحية الطيارين الأبطال الذين سقطوا أنقذت روسيا من عواقب مأساوية مدمرة"، مضيفًا أن التمرد شكل تهديدًا لوجود روسيا وأن مرتكبيه لن يفلتوا من العقاب.