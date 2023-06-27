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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الفيدرالى الروسى" يعلن كف البحث عن متمردى "فاجنر" وطي التحقيق الجنائى ضدهم

فاجنر
فاجنر

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إغلاق القضية المتعلقة بأحداث 24 يونيو وانقلاب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

كما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي كف البحث عن متمردي فاجنر، وطي التحقيق الجنائي الذي أثير ضدهم، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

- الرئيس الروسي يمنح عناصر فاجنر "خيارين"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الإثنين، إن "منظمي التمرد" الذي تعرضت له بلاده "سيقفون أمام العدالة"، مؤكدا أن بإمكان عناصر "فاجنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، متهما الغرب بأنه "أراد اندلاع حرب أهلية" في روسيا.

وأضاف في كلمة له: "منظمو هذا التمرد يجب أن يفهموا أنهم سيقفون أمام العدالة. الجميع يعرف أن هذا عمل إجرامي وكان من شأنه أن يضعف دولتنا".

وتابع: "نتعرض لتهديد من الخارج، لكن الذين خططوا لهذا التمرد جعلوا منه بمثابة عمل انتحاري، وهو ما يريده الغرب والنازيون.. يريدون أن يتقاتل الجنود الروس مع بعضهم، وأن يُقتل المدنيون والجنود، ويريدون لروسيا أن تفشل وأن يتشتت مجتمعنا".

وأضاف بوتين خلال كلمته: "يحاولون أن ينتقموا، لكنهم ارتكبوا خطأ وارتد ذلك عليهم، خصوصا فيما يخص تلك القوات الخاصة التي أقسمت على حماية البلد وقامت بتضحيات لإنقاذ روسيا".

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