اليوم.. المارونية تحتفل بذكرى القدّيس إيريناوس الليونيّ

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم الأربعاء، بذكرى القدّيس إيريناوس الليونيّ، ويعني اسمه "السلام". وقد وُلِدَ في إزمير تركيا حول السنة 135 وكان تلميذاً للاسقف بوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول. ترك ازمير وذهب يبشِّر في ليون فرنسا. أصبح أسقف ليون وعُرِفَ بشجاعته ودفاعه عن الايمان المستقيم. لا تزال كتاباته "ضد الهراطقة" مرجعاً للاهوت والروحانية المسيحية الأولى. إمتاز بشجاعته وايمانه. يقال انه مات شهيداً في 28 يونيو في أواخر الجيل الثاني.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لم أبدأ هذا العمل من تلقاء ذاتي، إنّما أمرني الربّ أن آتي إلى الإيرلنديّين الوثنيّين وأمضي الفترة المتبقّية من حياتي... إن أراد الربّ ذلك وإن حفظني من كلّ طريق سيّئ. ولكن ليس لديّ ثقة بنفسي طالما لازمت "هَذا الجَسَد الَّذي مَصيرُه المَوت" ... أنا لم أعش حياة كاملة كغيري من المؤمنين، ولكنّني أعترف بذلك أمام ربّي ولا أخجل في حضرته. لأنّني لا أكذب: منذ أن عرفته في صغري، نما حبّ الله فيّ، كذلك نمت فيَّ مخافته؛ وحتّى الآن، بنعمة الربّ، "حافَظتُ على الإِيمان".

ليسخر منّي وليقم بإهانتي مَن يريد، أنا لن أسكت ولن أخفي "الآياتِ والعجائِب" ، التي أراني إيّاها الربّ، قبل سنين من إتمامها، هو الذي يعرف كلّ شيء. لذا، عليّ ألاّ أتوقّف عن تمجيد الله، الذي غالبًا ما غفر لي هفواتي وإهمالي، وأيضًا لأنّه لم يسخط بي ولو لمرّة واحدة، أنا الّذي أُعطيتُ أن أكون أسقفًا. لقد رأف بي الربّ "وصنع إحسانًا إلى أُلوفٍ وألوف من الناس"، لأنّه رأى أنّني متفرّغ... في الواقع، رفض كثيرون هذه المهمّة؛ كانوا يتكلّمون من وراء ظهري ويقولون: "لماذا ينطلق في مغامرة خطرة عند غرباء لا يعرفون الله؟" ما كانوا يقولون ذلك من خبثهم؛ أنا بنفسي أشهد على ذلك: "بسبب فظاظتي، لم يقدروا أن يفهموا لماذا عُيِّنتُ أسقفًا. وأنا لم أكن سريعًا في اكتشاف النعمة التي كانت فيّ. الآن كلّ هذا أصبح واضحًا لي.

الآن، أعرض بكلّ بساطة لإخوتي ولزملائي في الخدمة الذين صدّقوني، لماذا "وعظت وأكمل الوعظ"، بهدف تقوية إيمانكم وتثبيته. علّكم تطمحون، أنتم أيضًا، إلى تحقيق أهداف أسمى وإنجاز أعمال أروع. سيكون هذا فخرًا لي، لأنّ "الابن الحَكِيم يَسُرُّ أباهُ"