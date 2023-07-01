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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في احتفالات اليوم..

"اللاتينية": بطرس وبولس لهما مكانة خاصة جدًا في الكنيسة

مطران اللاتين
مطران اللاتين

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم السبت، بحلول السبت الثاني عشر من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: وَجَدَ الربّ في بطرسَ تلميذًا وَفيًّا فاستطاع أن يَأتَمِنَهُ على مفاتيحِ ملكوت السموات، ووجد في بولس معلّمًا مؤهّلاً أوكلت إليه مهمّة التعليم في الكنيسة. من أجل أن يتمكّن مَنْ علّمهم بولس من إيجاد خلاصهم، كان على بطرس أن يَستقبِلَهُم من أجل راحتهم. 

وعندما يفتح بولس القلوب في عظاته، فإنّ بطرس يفتح أيضًا ملكوت السموات أمام الأرواح. إذًا، فإنّ بولس قد حصلَ أيضًا من الرّب يسوع المسيح على مفتاح المعرفة الذي يسمح بفتح القلوب المغلقة في وجه الإيمان، وصولاً إلى عمق أعماقها؛ ثمّ يُظهر هذا المفتاح للعلن، في كشفٍ روحيّ، ما كان مخفيًّا في الأعماق. إنّه مفتاح يُطلق الإعتراف بالخطيئة من الضمير ويَكنُز إلى الأبد نعمة سر المخلِّص.

إذًا، فقد استلم كلّ منهما مفتاحًا من يدِ الربّ يسوع المسيح: مفتاح المعرفة للأوّل أي بولس، ومفتاح السلطة للثاني أي بطرس. فالأوّل يوزّع ثروات الحياة الأبديّة، والثاني يوزّع كنوز الحكمة، إذ هناك حقًّا كنوزٌ للمعرفة كما هو مكتوب: "فيَبلُغوا مِنَ الإدراكِ التامّ أَعظَمَ مَبلَغٍ يُمَكّنهم مِن مَعرِفَةِ سِرِّ الله، أعني المسيح، فقَدِ استَكَنَّت فيه جَميعُ كُنوزِ الحِكمَةِ والمَعرِفَة".

أيّها الإله الواحد في الثالوث القدّوس، أرغب في أن أحبّك أكثر ممّا قد أحبّك أحدٌ يومًا، وبالرغم من بُؤسي وصِغَري، فقد أرسَيتُ ثقتي في عمق أعماق رحمتك – يا إلهي ويا خالقي.

بالرغم من بؤسي الكبير، لا أخاف شيئًا، لكنّي أرجو أن أُنشِد إلى الأبد نشيد تسبيحي. فلا تشكّ أيّ نفس، وإن كانت الأكثر شقاءً؛ فطالما هي حيّة، بإمكانها أن تصبح قدّيسة كبيرة، لأنّ قدرة النعمة الإلهيّة عظيمة. ونحن، علينا ألاّ نقاوم العمل الإلهيّ. 

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