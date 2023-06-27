عقب تغيبها.. جثة "الطفلة مكة" في "زراعات القصب" بقنا

أمرت النيابة العامة بقنا، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث، لتحديد هوية قاتل الطفلة مكة التي لم يتجاوز عمرها الثلاثة أعوام، وإلقائها في زراعات القصب.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة طفلة داخل زراعات القصب، بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط، يفيد العثور على جثة طفلة داخل زراعات القصب بقرية العسيرات في مركز فرشوط.

وتبين العثور على جثة «مكة.ح»، 3 أعوام، وبها إصابة في رأسها داخل زراعات القصب بقرية العسيرات في مركز فرشوط، وذلك بعد تغيبها منذ أمس الإثنين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.