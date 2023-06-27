"القومي للمرأة" يُهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، بخالص التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المجلس القومي للمرأة في تهنئته:«ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعطاء، وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن، وأن يعيده على جموع الشعب المصري والأمه العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».