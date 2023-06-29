اليوم الخميس.. الاحتفال بالقدّيسَين بطرس وبولس الرسولَين في الكنيسة اللاتينية

تحيي الكنيسة اللاتينية، اليوم الخميس الاحتفال بالقدّيسَين بطرس وبولس، الرسولَين.

وقالت الكنيسة انه وًلِدَ بطرس في بيت صيدا على شاطئ طبريا في الجليل وكان اسمه بالآرامية شمعون بن يونا. أصبح مع أخيه اندراوس صياد سمك على البحيرة. تزوج وسكن في كفرناحوم ولا نعلم اذا ما كان قد رزق اولاداً. يخبر التقليد عن ابنة له اسمها بطرونيلا.

أصبح بطرس واندراوس تلميذي يوحنا المعمدان ثم تبعا يسوع. كان بطرس ذا طبع حاد ومستقيم. أحبَ يسوع وتبعه عن نية مستقيمة، سلّمه الرب مقاليد الكنيسة في قيصرية فيليبوس وثبته في الرئاسة بعد القيامة. مارس بطرس سلطته بعد صعود الربّ إلى السماء، أنكَرَ الرب لكنه ندم وبكى. بشر أولاً في اوراشليم ثم إنتقل الى انطاكية ومنها الى قورنثية وروما، وقد أخبرنا البابا اقليمس حوالي السنة 100 أن بطرس تعذّّب كثيراً في روما. كتب الرسالتين المحفوظتين باسمه، وحفظ لنا مرقس الانجيلي طريقته التبشيرية، يخبر التقليد انه صُلِبَ على تلة الفاتيكان ورأسه الى أسفل في 29 حزيران سنة 67 في عهد نيرون، دفن في مقبرة الفاتيكان حيث اليوم كنيسة مار بطرس والمقر البابوي.

وُلِدَ بولس الرسول في طرسوس كيليكيا حوالي السنة 7 مسيحية. وكانت طرسوس مشهورة بثقافتها وازدهارها. دُعيَ "شاول" وقد قال عن نفسه : "انا الذي اختُتِنَ في اليوم الثامن، من آل اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني، فريسي، مضطهد للكنيسة... إلا أن ما كان لي ربحاً عددته من أجل المسيح خسراناً" (فيلبي 3 /4-7).

تلقى ثقافة يونانية ويهودية ودرس اللاهوت اليهودي في اوراشليم على يد معلم واسع التفكير يدعى "جملائيل" نجده مضطهداُ المسيحيين في أورشليم ومحرضاً على قتل اسطفانوس، كان بولس يظن أن المسيح قد مات وانه مثل الأنبياء الكذبة. لكنه ارتد عندما شاهد يسوع على طريق دمشق. تغيرت حياته: مَن كان يظنَه ميتاً هو حي وهو المسيح المنتظر. تعمد وتتلمذ على يد بطرس والرسل ثم أخذ يطوف العالم مبشراً له رحلات أربع على شواطئ البحر المتوسط ويقال انه بلغ اسبانيا. ألقيَ القبض عليه نحو السنة 60 في أوراشليم ورفع دعواه إلى روما فأخِذَ إليها حيث سجِنَ وحُكِم عليه بالبراءة. بَشَرَ في روما الى أن قُبِضَ عليه في أيام نيرون بعد السنة 64. وتمت شهادته بقطع راسه في السنة 67 في المكان المشيد على اسمه كنيسة في روما، خارج الأسوار إن رسائل بولس كانت ولا تزال منهل التعليم المسيحي ومصدر التعمّق بمعرفة المسيح، للرب الذي اختار بطرس مهمة الرسل وبولس رسول الأمم المجد والتسابيح.