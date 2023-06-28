الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس إيريناوس الأسقف الشهيد

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم الاربعاء بذكرى القدّيس إيريناوس، الأسقف الشهيد الذي ولد في نحو عام 130.

تلقى تربيته وتعليمه في مدينة ازمير، حيث تتلمذ على يد القديس بوليكاربُس اسقف المدينة. عام 177 كان كاهناً في مدينة ليون في فرنسا، ثم اسقفاً عليها. كتب كتباً كثيرة للدفاع عن الايمان وليقاوم بعض جماعات "الغنوزس"، إحدى الفلسفات الشائعة في ذلك العصر والمشككة في حقائق الدين المسيحي. توِّجت حياته بالاستشهاد في نحو عام 200.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

في حضارةٍ جرحتها بطريقة متناقضة، الغُفليّة، وفي الوقت عينه، تسلّطت عليها تفاصيل حياة الآخرين، وأسقمها فُضولٌ مَرَضيّ، تحتاج الكنيسة إلى نظرة أقرب إلى التأمّل والتأثّر والتوقّف أمام الآخر كلّما يلزم الأمر. في هذا العالم، يمكن للكهنة المكرّسين والعاملين الآخرين الراعويّين أن يستحضروا شذا حضور الرّب يسوع القريب ونظرته الشخصيّة. على الكنيسة أن تُنَشّئ أعضائها – كهنةً ومكرّسين وعلمانيّين- على "فنّ المرافقة" هذا، كي يتعلّم الجميع دائمًا خلع نعالهم عند أرض الآخر المقدّسة. يجب أن نضفي على طريقنا وقع القرب الخلاصيّ، مع نظرة احترام مملؤة عطفًا، لكن، في الوقت عينه، تبرئ وتحرّر وتشجّع على النضج في الحياة المسيحيّة...

نحن بحاجة، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى رجالٍ ونساءٍ يعرفون، انطلاقًا من اختبارهم للمرافقة، طريقة التصرّف، حيث تتجلّى الفطنة والقدرة على التفهّم وفنّ الانتظار والإذعان للرُّوح، كي نقي جميعنا معًا النعاج الّتي تلجأ إلينا، من الذئاب الّتي تسعى لتشتيت القطيع. نحن بحاجة إلى التمرّن على فنّ الإصغاء، الّذي هو أكثر من أن نسمع. في التواصل مع الآخر، أوّل ما يلزم هو قدرة القلب على أن يجعل القرب ممكنًا، لأنّ بدونه لا وجود للقاءٍ روحيّ حقيقيّ.

يُمَكِّننا الإصغاء من اكتشاف الحركة والكلمة الملائمتين الّلتَين توقظاننا من وضع المتفرّجين الهادئ. انطلاقًا فقط من هذا الإصغاء المحترم والقادر على الإشفاق يمكن العثور على السبل المؤدّية إلى نموٍ أصيل، وإذكاء الرغبة في البلوغ إلى المثال الأعلى المسيحيّ، وفي التلهّف إلى الاستجابة لحبّ الله كليًّا، والعطش إلى إنماء أفضل ما بذر الله في حياتنا الشخصيّة.