اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى رحيل القديس كيرلس الإسكندري

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل القدّيس كيرلُّس الإسكندريّ، الأسقف ومعلِّم الكنيسة، الذي ولد عام 370 وعاش عيشة النساك ورُسم كاهناً، ولزم عمَّه إذ كان أسقف الاسكندرية، وخلفه على كرسيه عام 412، قاوم تعاليم نسطوريوس مقاومة قوية وكان له الدور الرئيسي في مجمع أفسس وكتب كثيرًا دفاعًا عن الايمان الكاثوليكي وشرحه قبل أن يتوفى عام 444.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"جئتُ لأشجّعكم على السير في طريق الإنجيل؛ صحيحٌ أنّه ضيّق، إلاّ أنّه الطريق الملكيّ والآمن الذي سلكته أجيال من المسيحييّن وعلّمه القدّيسون... هو الطريق الذي يسعى إخوتكم في الكنيسة الجامعة إلى السّير عليه تمامًا كما تسعَونَ أنتم إلى ذلك. هذا الطريق لا يعرف الاستسلام ولا التراجع ولا التخلّي. كما أنّه لا يعمد إلى التقليل من أهميّة الحسّ الأخلاقي، ويتمنّى أن يساعد القانون المدني في ارتقاء الإنسان. هو لا يحاول أن يدفن نفسه ولا أن يبقى بعيدًا عن الأنظار، بل يطالب على العكس بالشجاعة الفرحة التي تميّز بها الرسل. وبالتالي، فهو يقضي على كلّ شعور بالجُبن، مع إظهار الاحترام الكامل تجاه أولئك الذين لا يؤمنون بالمُثُل العليا نفسها..

كان البابا القدّيس لاوُن الكبير يقول: "اعترف أيّها المسيحيّ بكرامتك". وأنا، بصفتي خلفه غير المستحقّ، أقول لكم أيّها الإخوة والأخوات: اعترفوا بكرامتكم! افتخروا بإيمانكم وبموهبة الرُّوح القدس التي منحكم الآب إيّاها. جئتُ إليكم كفقيرٍ كنزهُ الوحيد هو الإيمان، وكحاجٍّ في سبيل الإنجيل. كونوا للكنيسة وللعالم أجمع نموذجًا عن الإخلاص المثاليّ وعن الاندفاع الرسوليّ. زيارتي لكم هي لدعوتكم إلى تجديد العزم أمام المهامّ الكثيرة التي تنتظركم.