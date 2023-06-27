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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجية من عقار الإسكندرية: "ماما وأخويا وقعوا قدامى ومعرفتش أعملهم حاجة"

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

أجرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية لقاء مع إحدى الناجيات من حادث انهيار عقار الإسكندرية، وقالت إنها "استيقظت من النوم مبكرا بتوقيت الساعة الثامنة صباحا لتنظر إلي الحائط فجأة لتعثر على شرخ كبير وبيكبر".

وتابعت أنها "أسرعت لجلب أخواتها المتواجدين معها في نفس الغرفة، ثم قامت بطرق باب الغرفة التي تواجدت بها والدتها وأخيها الصغير، لتحذيرهما، ثم توجهت إلى الصالة بصحبة أخواتها لتضعهم تحت الكنبة، وهرولت مرة أخرى إلى والدتها حتى يتمكنوا من الخروج بسرعة، معلقة وهي تبكي: "رجعت أطرق على الغرفة تاني ومجرد ما فتحلي أخويا الباب كان المطبخ وال٣ غرف وقعوا وهما باصين ليا وأنا معرفتش أعملهم حاجة، وبعد كده أخدت إخواتي وفتحنا باب الشقة بصعوبة بسبب ماسورة الغاز وخرجنا من باب خلفي وجات بعد كدا صاحبة ماما أخدتنا".

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت صباح أمس، حادث انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا، والمعروف إعلاميا بانهيار عقار الإسكندرية.

انهيار عقار الإسكندرية محافظة الاسكندرية الإسكندرية

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