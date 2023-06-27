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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ألمانيا: وجود قائد فاجنر ببيلاروسيا لا يشكل بالضرورة تهديدًا على دول البلطيق

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن وجود قائد فاجنر في بيلاروسيا لا يشكل بالضرورة تهديدًا على دول البلطيق، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان  وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد أعلن أن المانيا مستعدة لنشر نحو 4 آلاف جندي في ليتوانيا مقابل 850 حاليًا لتعزيز الجانب الشرقي للناتو.

وقال بيستوريوس في فيلنيوس، بحسب تسجيل أرسلته وزارة الدفاع، إن ألمانيا مستعدة لنشر لواء كبير بشكل دائم في ليتوانيا، مضيفًا أن الشروط المسبقة لهذا الانتشار هي البنية التحتية المناسبة ميدانيًا، وكذلك التوافق مع خطط الحلف الأطلسي.

وتقود ألمانيا حاليًا مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي متمركزة في دولة البلطيق، حيث تنشر نحو 800 جندي من الجيش الألماني. يضاف إلى ذلك لواء متمركز في ألمانيا يمكنه الانتقال بسرعة إلى ليتوانيا.

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