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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصين: التعاون مع روسيا ضروري لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية

الصين
الصين

قال تشين قانغ وزير الخارجية الصيني، إن التعاون مع روسيا ضروري لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز الازدهار والتنمية في دول المنطقة، وتعزيز سياسة الحوار والتعاون، لضمان استقرار واستمرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك من أجل التصدي لسياسة الهيمنة، والدفاع عن النظام الدولي، وأساسه الذي تمثله الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم مؤتمر الخبراء في بكين، على دفع التعاون الصيني الروسي إلى مستوى أعلى.

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