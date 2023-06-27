قبل العيد.. إيرادات "بيت الروبي" تتخطى 18 مليون جنيه

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم تحقيق الإيرادات المميزة قبل انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك؛ بعد أن قررت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم طرحه قبل أفلام المنافسين بأسبوع كامل.

- إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي أمس الإثنين إيرادات بقيمة 2,814,921 جنيها لتصل كل الإيرادات إلى 18 مليون جنيها و150 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية قبل بدء العيد ليدخل المنافسة الفعلية وهو في الصدارة.

- أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم بيت الروبي كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

وحققت أغنية "سمع هس" للنجوم كريم عبدالعزيز ومحمود العسيلي وكريم محمود عبدالعزيز نجاحًا هائلًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إطلاقها ضمن الحملة الترويجية لفيلم "بيت الروبي"، بالتزامن مع إطلاقه في دور العرض للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

وعن أغنية "سمع هس" أعرب "كريم" خلال العرض الخاص عن سعادته الشديدة بردود الأفعال حولها، التي فاقت التوقعات، مشيرًا إلى أن محمود العسيلي أشعل أجواء الأغنية واستمتع بكواليسها برفقته وكريم عبدالعزيز.