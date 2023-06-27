ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل العيد.. إيرادات "بيت الروبي" تتخطى 18 مليون جنيه

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم تحقيق الإيرادات المميزة قبل انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك؛ بعد أن قررت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم طرحه قبل أفلام المنافسين بأسبوع كامل.

- إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي أمس الإثنين إيرادات بقيمة 2,814,921 جنيها لتصل كل الإيرادات إلى 18 مليون جنيها و150 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية قبل بدء العيد ليدخل المنافسة الفعلية وهو في الصدارة.

- أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم بيت الروبي كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

وحققت أغنية "سمع هس" للنجوم كريم عبدالعزيز ومحمود العسيلي وكريم محمود عبدالعزيز نجاحًا هائلًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إطلاقها ضمن الحملة الترويجية لفيلم "بيت الروبي"، بالتزامن مع إطلاقه في دور العرض للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

وعن أغنية "سمع هس" أعرب "كريم" خلال العرض الخاص عن سعادته الشديدة بردود الأفعال حولها، التي فاقت التوقعات، مشيرًا إلى أن محمود العسيلي أشعل أجواء الأغنية واستمتع بكواليسها برفقته وكريم عبدالعزيز.

إيرادات فيلم بيت الروبي فيلم بيت الروبى النجم كريم عبد العزيز الإيرادات أبطال فيلم بيت الروبي

الأكثر قراءة

صحف القاهرة تبرز دعم الرئيس السيسي نداء ماكرون حول "التمويل الجديد"

لبيك اللهم لبيك.. تلبية يرددها أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر

بدر عبدالعاطي: انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2023

آخرهن دوقة يورك.. مشاهير العالم يشجعن على الكشف المبكر بعد التعافي من "سرطان الثدي"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

الفائز بتوقيع جوارديولا في معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟