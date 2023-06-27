"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تنفى مهاجمة القوات الروسية فى دونيتسك بأسلحة كيميائية

نفت السلطات الأوكرانية مهاجمة القوات الروسية في دونيتسك بأسلحة كيميائية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الإثنين، أن تشكيلات تابعة للقوات المحمولة جوًا نفذت بنجاح مهام الاستيلاء على عدد من مواقع للجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو لاستسلام جماعي لجنود أوكرانيين داهمت قوة إنزال روسية خنادقهم بمنطقة كريمينايا في جمهورية دونيتسك، مضيفة أن "القوات الروسية تمكنت خلال العملية من محاصرة واقتحام مجموعة خنادق للقوات الأوكرانية، وأجبرت أفرادها تحت القصف على إلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم والاستسلام".