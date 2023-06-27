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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافروف: روسيا والصين تعملان على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا والصين تقدمان للمجتمع الدولي بديلا بناء عن سياسة الهيمنة الغربية، وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضاف لافروف في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن “روسيا والصين،  تعاون في عصر جديد الذي نظمه مجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكينو نقلتها شاشة القاهرة الإخبارية، أن "موسكو وبكين تقدمان بديلا بناء عن سياسة الغرب، ليس بالقول بل بالأفعال وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب يراعي مصالح جميع الدول ويحترم الهوية الثقافية والحضارية لجميع الشعوب".

ولفت "لافروف" إلى أن المشكلة الأوكرانية وقضية تايوان وحقوق الإنسان ليست السبب، ولكنها ذريعة لتبرير ممارسات واشنطن والدول التابعة لها، المناهضة لروسيا والصين، متابعاً  المرحلة الحالية نقطة تحول في التنمية العالمية.

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