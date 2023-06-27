الحماية المدنية تنتشل جثمان ثانى ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية، جثمان ثاني ضحايا عقار الإسكندرية المنهار، وذلك بعد 6 ساعات من انتشال جثمان الضحية الأولى.

وتبين أن الجثمان لرجل يدعى حمدى السيد أحمد حسين، 41 عامًا، تم استخراجه من تحت الأنقاض، كما أن الضحية الأولى لشاب سوداني الجنسية يدعى مصطفى عثمان بكير، 22عامًا.



وتستمر جهود قوات الحماية المدنية في العمل بموقع العقار لرفع الأنقاض واستخراج الضحايا من المحتجزين من سكان العقار، مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية في أعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول الذي أنهار صباح الإثنين.



يذكر أنه فور وقوع الانهيار الأمامي لعقار خليل حمادة، انتقل محافظ الإسكندرية على الفور إلى مكان الحادث بتواجد جميع الجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمر في مكان الحادث لمتابعة كافة التداعيات أولا بأول.

وأوضح أن العقار مكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم خروج الحالات الأربعة الذين أصيبوا إصابات طفيفة أثر الانهيار، لافتا إلى أنه هناك حالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

وكلف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

وأكد المحافظ أنه حتى الآن جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، مشيرا إلى أنه تم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث.