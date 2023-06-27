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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصريون يعيدون تداول أغنية "يوم 30" فى الذكرى العاشرة لـ 30 يونيو (فيديو)

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

يحتفل المصريون خلال هذه الأيام بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي خلصت الشعب المصري من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وبالتزامن مع الاحتفالات، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول أغنية “يوم 30” غناء فريق واما، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

يوم حلف لو قولنا مانعرفهم

بإيدنا بلدنا لازم هتقوم

صنعنا حكاية كانت دي نهاية لكل جبان

خوف.. في حب بلدنا بننسى الخوف

بنقدر نغلب أي ظروف

وقولنا كفاية خلاص دي بداية لمصر أمان

إحنا يوم 30 نزلنا بالملايين فاكرين ومش ناسيين

ده تاريخ أجيال

مصر بعد سنين أدي النتيجة شايفين

طول ماحنا سوا قادرين ده كابوس واتشال

عاش بطل عن بلده ما يتخلاش يسيب الدنيا وما يسبهاش

وضحى بروحه وكل طموحه يشوفها بخير

صوت هتافنا قلب أحلامهم موت

بصرخة اتهد غرور جبروت

ولأجل ولادنا بنينا بلادنا

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