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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير مرقص: خطاب الإخوان عن الأقباط عقب فوز "مرسى" كان سياسيًا.. وتغير مع أول اختبار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه كان يوجد التزام بفكرة وجود فريق رئاسي به ألوان الطيف المختلفة، ووجود نواب للرئيس، وهي فكرة كنت قد كتبها في 2006 في كتاب يسمى "المواطنة والتغيير" بعد الانتخابات الرئاسية 2005 أيام حكم مبارك، فتحدث عن فكرة الفريق الرئاسي والانتقال من مرحلة الرئيس الأب إلى الرئيس المؤسسة، ولابد أن يكون هناك نوع من التنوع، وهي سنة الحياة والتطور.  

وأضاف سمير مرقص خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن خطاب الإخوان عن الأقباط  عقب فوز "مرسي" كان سياسيا تطمينيا، لكنه تغير مع أول اختبار. 

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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