أول تعليق لـ أحمد الفضالي مرشح تيار الاستقلال لانتخابات رئاسة الجمهورية

قال أحد الفضالي، المرشح المحتمل لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، إنه لم يتخذ قرارًا منفردًا بالترشح، لكنه القرار صدر بإجماع الهيئة العامة لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية.

وأضاف “الفضالي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هيئة تيار الاستقلال أعلنت بالإجماع عن ترشيح المستشار أحمد الفضالي رئيس التيار ومؤسسه لانتخابات رئاسة الجمهورية، معقبًا: "قرار أحترمه وأقدره جدًا، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والأمانة التي يجعلونها في عنقي، حيث تعتبر مسؤولية أمام الله وأمام الشعب المصري العظيم".

وأوضح أن الأمر ليس بهذه الصورة فقط، لافتًا إلى أن هناك استعدادات من لجان الجمهورية والهيئة العامة، لأن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية في هذا المناخ يحتاج إلى صورة جديدة للديمقراطية.

وأردف: “لن أكون كومبارس كما يدعي البعض، وكما تروج بعض الجماعات”.