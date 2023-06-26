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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفاة واحدة و7 مفقودين.. محافظ الإسكندرية يكشف تطورات انهيار عقار سيدى بشر

عقار الاسكندرية المنكوب
عقار الاسكندرية المنكوب

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث عقار الإسكندرية المنكوب، مؤكدًا استمرار العمل لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين.

وأضاف الشريف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشطر المتبقي من العقار المنهار يمثل خطورة كبيرة، لافتًا إلى أن العقار تم إنشاؤه عام 1970، وهو عقار مرخص ومعروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ملف العقار بالكامل تحت أيدي النيابة العامة التي تجري تحقيقات مع الأطراف كافة، مؤكدًا أن المعدات الحالية كافية ونتعامل بحساسية شديدة حرصًا على الجثامين تحت الأنقاض. 

وأشار إلى أنه تم استخراج جثمان واحد، ولا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين.

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