"بعثة حج الجمعيات": تأكدنا من وصول الأفواج استعدادًا للوقوف بعرفات غدًا

قال الدكتور أيمن عبدالموجود، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه تم التأكد من وصول كل الحجاج للمبيت بعرفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تم تخصيص 150 مطوفًا لعدد 5250 ألف حاج، مشيرًا إلى أن الحجاج جميعهم وصلوا لعرفة؛ استعدادًا للوقوف على جبل عرفات غدًا بإذن الله.

الوضع الصحي للحجاج

وتابع، أن وزارة الصحة المصرية خصصت مكانًا في مقر الحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية ووزارة الصحة السعودية التي تعمل على مدار 24 ساعة، وكان هناك بعض الحالات التي استدعت نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسوف يتم نقلهم لجبل عرفات بسيارات متخصصة وبها يعودون مرة أخرى للمستشفى.