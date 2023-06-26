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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى: نهدف لتحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت إدارة الحوار الوطني، في بيان صدر عنها، إن اليوم يمر عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي تشكل من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

وأضافت: «خلال هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من 25 اجتماعًا، وتم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة، ثم تمت دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني.. سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة واولويات مشتركة للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها».

وأكّدت إدارة الحوار الوطني، في بيان اليوم، أنّ تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر.

وتابعت: «هدفنا هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا.. نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب».
 

 

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