100 يوم صحة.. إقبال كبير على المبادرة فى المحافظات والأهالى: «بنكشف ببلاش.. والعلاج على حساب الدولة»

سجلت مبادرة «١٠٠ يوم صحة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى امتداد لمبادراته المستمرة للحفاظ على صحة المصريين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا إعجابهم بما تتضمنه المبادرة من خدمات مجانية وعلى أعلى مستوى.

وبدأت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول، تنفيذ مبادرة «١٠٠ يوم صحة» فى مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر المقبل، فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

أسيوط.. إحالة الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة

وصفت سامية محمود، من أهالى محافظة أسيوط، مبادرة «١٠٠ يوم صحة» بأنها «طوق نجاة» لكثير من المرضى محدودى الدخل فى محافظات الجمهورية، متقدمة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على كل ما يقدمه للمواطنين، خاصة فى المجال الصحى.

وقال حسن أحمد، من أهالى أسيوط، إن مبادرة «١٠٠ يوم صحة» تتضمن تقديم مجموعة من الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، دعمًا للأسر الفقيرة التى لا تستطيع التنقل من قراها البعيدة إلى المستشفيات فى المدن.

بدورها، قالت الدكتورة نهى عبدالله، مدير عام الرعاية الأساسية مسئول المبادرات الرئاسية فى مديرية الصحة بأسيوط، إن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقها، خاصة فى المناطق الريفية.

وأضافت مسئولة «الصحة» فى أسيوط: «المبادرة تقدم كل خدماتها للمواطنين بالمجان، بالتزامن مع تنفيذ ١١ مبادرة رئاسية فى قطاع الصحة، من خلال ٢٠٠ فرقة طبية على مستوى المحافظة، منها ٤٣ فرقة متحركة، و١٥٨ ثابتة فى الوحدات الصحية، موزعة على ١٣ إدارة صحية».

وأكدت جاهزية الأطقم الطبية وأعضاء الفرق لتنفيذ المبادرة، خلال الفترة من أمس الأول ٢٥ يونيو، مرورًا بطوال أيام العيد، حتى أول أكتوبر المقبل، مضيفًا: «يتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، وذلك بالتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية».

وشددت على جاهزية الفرق المتنقلة، وانتظام الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية وأماكن التجمعات، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز والأحياء، وذلك طوال فترة عمل الحملة.

وأوضحت أنه «سيتم تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية (١٠٠ مليون صحة)، بالتعاون مع منسقى المبادرات الرئاسية، وإدارات الطب العلاجى، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعى والتوعية».

وتابعت: «الحملة تستهدف إجراء مسوح طبية، وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية، ونشر الوعى الصحى فى مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة».

البحيرة: 235 نقطة ثابتة و44 فريقًا متنقلًا

أعلن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، عن إطلاق مبادرة «١٠٠ يوم صحة» من خلال وحدات الدمج الصحية، وتشمل ٢٣٥ فريقًا ثابتًا و٤٤ فريقًا متنقلًا على مستوى الإدارات الصحية الـ١٦ الموجودة فى المحافظة.

وأضاف: «تهدف المبادرة إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وخدمات المبادرات الرئاسية بشكل خاص».

الفيوم: نقاط تمركز ميدانى للفحص

قال الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، إنه يجرى تقديم خدمات المبادرة من خلال نقاط التمركز الميدانى والمراكز والوحدات الصحية بالعزب، وفى مركز سنورس تتم فى المركز الطبى بمدينة سنورس، وفى مركز أبشواى يتم تنفيذها بالمركز الطبى الحضرى فى أبوجنشو، وفى مركز طامية يتم تنفيذ المبادرة بالمركز الطبى بطامية، وفى مركز يوسف الصديق يتم تنفيذها بالمركز المتميز بالشواشنة، وفى مدينة الفيوم تنفذ المبادرة بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس.

الإسماعيلية: تقرير يومى لقياس مؤشرات الأداء

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة فى الإسماعيلية، عن انطلاق حملة «١٠٠ يوم صحة» فى جميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والميادين داخل المحافظة، وتستمر فعالياتها لمدة ١٠٠ يوم، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة «١٠٠ مليون صحة».

وشدد «حطب» على ضرورة تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ونبه إلى التنسيق بين الإدارات المعنية ورؤساء المدن والمراكز فى أماكن تواجد الفرق، حسب المستهدف المطلوب وفقًا للخطة الموضوعة، وكذلك إعداد تقرير يومى لقياس مؤشرات الأداء فى الإدارات الصحية.

كفرالشيخ: كشف وعلاج بالمجان رغم الأوضاع الاقتصادية

أعرب أهالى محافظة كفرالشيخ عن سعادتهم الكبيرة بتدشين مبادرة «١٠٠ يوم صحة» من أجل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتقديم كل الخدمات الصحية والطبية مجانًا لكل المواطنين، متوجهين بالشكر للرئيس السيسى على توجيهاته بتدشين تلك المبادرة، التى تأتى للحفاظ على صحة المصريين. وأكد أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بجميع المواطنين، خاصة محدودى الدخل، وذلك بعد أن جعل الكشف عليهم بالمجان. فيما أوضح حسن محمود، مدرس بمدينة كفرالشيخ، أن الحملة تأتى فى وقت يحتاج فيه أهالى المحافظة لمزيد من الاطمئنان على صحتهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن اكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة وهى فى بدايتها يكون أسهل كثيرًا، سواء فى الجهد أو التكلفة. وقال: «المبادرة الجديدة تقدم خدماتها بجميع الأماكن بالمحافظة، وهو ما يشجع الأهالى على الإقبال عليها بشكل كبير»، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسى على إطلاق هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات والحملات الصحية التى تهتم بصحة المصريين. الأمر نفسه، أكده محمد الزفتاوى، موظف بالمعاش بمدينة دسوق، قائلًا إن الحملة ستكون مفيدة للغاية لكبار السن، لأنها تمكنت من اكتشاف الأمراض المزمنة مكبرًا، مثل السكر والضغط.

الدقهلية: كل ما يتلقاه المواطن دون أى مقابل

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، إن مبادرة «١٠٠ يوم صحة» تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت ياسمين مختار، موظفة، أن قطاع الصحة فى عهد الرئيس السيسى شهد طفرة لم تشهدها مصر من قبل، حيث أطلق الرئيس عددًا كبيرًا من المبادرات التى تستهدف علاج المواطنين منها: حملة «١٠٠ مليون صحة» و«١٠٠ يوم صحة» و«الحملة القومية لعلاج والكشف المبكر عن فيروس سى»، وغيرها من المبادرات التى طورت المنظومة الصحية.

وأكد سامح الحسينى، مهندس مدنى، أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل أهمية كبرى لجميع المواطنين خاصة سكان القرى.

بنى سويف: العمل من التاسعة صباحًا للتاسعة مساءً

شهدت مبادرة «١٠٠ يوم صحة» إقبالًا كبيرًا من الأهالى بمحافظة بنى سويف، خاصة أنها ضمت فرقًا طبية متكاملة وعيادات متنقلة، بهدف الكشف عن الأمراض المتوطنة، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بالمجان للمحتاجين.

وأعرب المواطنون الذين توافدوا على مقرات «١٠٠ يوم صحة» عن سعادتهم بهذه المبادرة، التى تتواجد فى شوارع وميادين المحافظة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتوجه المواطنون بالشكر للرئيس السيسى على إطلاق المبادرات والحملات الصحية للكشف على المواطنين وعلاجهم بالمجان، مع العمل على توفير كل سبل الراحة والرعاية الصحية لهم فى كل مكان.

سوهاج.. دعوات للرئيس بالستر والعافية

قال صابر معروف، ٦١ عامًا، إنه سمع من جيرانه أن الرئيس أطلق مبادرة للكشف والعلاج بالمجان موجودة فى كل مكان، وأنه يعانى من ارتفاع فى الضغط والسكر وخشونة فى المفاصل، وتوجه فى الصباح لإحدى نقاط الكشف، فحظى باستقبال لائق، واستفاد من جميع الخدمات مجانًا. وقدم الشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بصحة المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وقالت ريم محمود، مستفيدة، إنها عرفت بانطلاق المبادرة من وسائل التواصل الاجتماعى، وتواصلت مع الخط الساخن للحملة لتعرف أقرب نقطة كشف لها. وأضافت: «أتوجه بالشكر لكل القائمين على المبادرة من أطباء وتمريض ومدخلى بيانات، على حسن الاستقبال، حيث لم يبخلوا على والدتى المسنة بأى جهد أو مساعدة، وأشكر الرئيس السيسى على إطلاقه هذه المبادرات المهمة التى تصل للمواطنين البسطاء فى كل مكان فى مصر، ووالدتى تدعو له بالستر والعافية».

المنوفية: قوافل طبية تجوب الشوارع

قالت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إن المبادرة تضم جميع المبادرات الرئاسية السابقة، ومن بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الاعتلال الكلوى، والسكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالفحص الذاتى للثدى.

وأضافت: «تتضمن أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة. وروت ليلى عبدالجليل، مستفيدة، أنها صادفت سيارات المبادرة فى الطريق وعرفت واستفادت من الخدمات التى تقدمها بالمجان واطمأنت على سلامتها، مقدمة الشكر للرئيس السيسى.

القليوبية: جراحات للحالات الخطيرة

قالت سماح سمير، ربة منزل من مدينة طوخ، إنها تشكر أجهزة الدولة على جهودها واهتمامها بصحة المواطنين فى جميع التخصصات الطبية، وتوفير العلاج والعمليات اللازمة بالمجان.

وأضافت: «فى الماضى كنا نفتقد هذه الجهود ونعانى من مشكلات صحية كثيرة، لكن فى عهد الرئيس السيسى أصبحت صحة المواطن على رأس اهتمامات الدولة من خلال توفير قوافل ومبادرات طبية تجوب المدن والقرى والنجوع لعلاج المواطنين».

وأوضحت علياء إبراهيم أن المبادرة تستهدف الفئات العمرية من ١٨ سنة فما فوق من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

مطروح: مستفيدون: «الخدمة على أعلى مستوى»

أشاد فتحى رجب، أحد أبناء مطروح، بإطلاق مبادرة «١٠٠ يوم صحة»، وأوضح أنه تلقى الخدمة الخاصة بالمبادرة من خلال سيارة متنقلة فى كورنيش مدينة مرسى مطروح، واصفًا إياها بأنها «مبادرة عظيمة بتقدمها الدولة، ويستحق الرئيس السيسى عليها الشكر».

وقال سالم محمد نوح، أحد أبناء مطروح، إنه تلقى الخدمة الطبية اللازمة ضمن مبادرة «١٠٠ يوم صحة» أثناء مروره على كورنيش مدينة مرسى مطروح، مشيدًا بإطلاق الدولة مبادرات عديدة للاهتمام بصحة المواطنين، بداية من مبادرة فيروس «سى» ثم «١٠٠ مليون صحة»، وصولًا إلى «١٠٠ يوم صحة»، لذا «أقول للمواطنين: انزل واكشف واطمن ببلاش، والعلاج على حساب الدولة.. شكرًا للرئيس السيسى».

ووصفت هدى فهمى محمد، من أهالى مطروح، الخدمات الصحية ضمن مبادرة «١٠٠ يوم صحة» بأنها «ممتازة جدًا وعلى أعلى مستوى»، مضيفة: «شكرًا للرئيس السيسى على اهتمامه بصحة المواطنين».

الإسكندرية: 165 فرقة ثابتة ومتحركة للمناطق النائية

أكدت أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سيتم تنفيذ مبادرة «١٠٠ يوم صحة» فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالمحافظة، لافتة إلى أن ١٤٠ فرقة ثابتة و٢٥ فرقة متحركة و٨ عيادات متنقلة ستشارك فى المبادرة.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتتضمن التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة. وقال عبدالله السيد، أحد أبناء الإسكندرية، إن المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» أسهمت على مدار عدة أعوام فى علاج عدد كبير من المواطنين، فضلًا عن اكتشاف وعلاج بعض الأمراض من خلال الفحص المجانى، على رأسها فيروس سى. وقال: «كنت شخصيًا أحد المستفيدين من المبادرة التى وصلت إلى المواطنين فى كل مكان، حتى فى الريف والمناطق النائية، وكل الناس فى منطقتى، وهى ريف المنتزه، كانت تكشف لتطمئن على نفسها، والمرضى منهم حصلوا على العلاج بالمجان».