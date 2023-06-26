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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال أول ضحايا عقار الإسكندرية المنهار من تحت الأنقاض

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال أول ضحايا عقار الإسكندرية المنهار من تحت الأنقاض، وتبين أن أول الضحايا هو شاب عشريني وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت أنقاض عقار ميامي المنهار اليوم.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

أوضح الشريف، في بيان الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، ومتابعة آخر التطورات بموقع انهيار العقار بالإسكندرية، فإنه فور الإبلاغ عن الانهيار تم عمل غرفة عمليات بالموقع برئاسة السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات و التأكد من جاهزية فرق الإنتشار السريع، و توافر جميع المستلزمات و الأدوية بالمستشفيات، وتم الدفع ب 10عربات إسعاف و جاري أعمال رفع الانقاض من قبل اجهزة الدفاع المدني.

وأوضحت أن التقرير المبدئي حتى الآن وجود 4 مصابين من الرجال فلا يوجد أي اصابات سيدات او اطفال و لا يوجد اي حالات وفاة.

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