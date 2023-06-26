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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس جونيور.. وشرط جزائي مليار يورو

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور جدد عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن فينيسيوس وقع على تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، مع وضع شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 1 مليار يورو.

وأوضح التقرير أن فينيسيوس سيقود مشروع ريال مدريد في السنوات المقبلة، خاصة بعد أدائه الاستثنائي الموسم المنقضي، حيث أسس نفسه كقائد للفريق الأبيض على أرض الملعب.

وذكرت الإذاعة أن عقد فينيسيوس الجديد سيمتد حتى نهاية موسم 2027-2028، على أن يحصل على زيادة كبيرة في الراتب، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في النادي المدريدي.

وانضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، مقابل 60 مليون يورو.

وسيرتدي فينيسيوس القميص رقم 7 مع ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل.

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد فلامنجو مدريد

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