10 أخطاء شائعة يرتكبها الرجال والنساء أثناء الشجار.. فما هى؟

السبب الأول في شجار الأزواج هو وقوعهم تحت ضغط شديد، حين يصل الجدال إلى ذروته تميل النساء إلى شرح أفكارهن ومشاعرهن على نطاق واسع وبنبرة انفعالية بينما يندفع الرجال إلى حل المشكلة باستخدام أسلوب محدد ومستقل.

غالبا ما لا يتفق الأزواج بل يتجادلون أو يتشاجرون بسبب أشياء تتعلق بالنقود ،جدول الأعمال ، المسئوليات المنزلية، العلاقة الحميمة

ينشأ الشجار بعد دقائق قليلة من الجدال، وتكمن المشكلة في أنه بدلًا من التركيز على موضوع الخلاف فإننا نجعل من شريكنا المشكلة التي تحتاج الى حل ونبتعد عن المشكلة الأساسية ونبدأ في مقاومة شركائنا بسبب طريقة تواصلهم معنا بشأن القضية موضوع الخلاف.

نحن نتشاجر بسبب تركيزنا على محاولة إثبات صحة وجهة نظرنا في حين نغض الطرف عن احتياجات شريكنا إلى أن يشعر بالتقدير.

عندما نتبنى وجهات نظر مختلفة أو احتياجات متضاربة يأخذ الجدال شكل المناظرة أو المحاكمة وهو ما يمثل نزعة هدامة

فيما يلي 10أخطاء شائعة ترتكبها النساء أثناء الشجار

رفع الصوت واستخدام نبرة صوت أكثر انفعالاً : الاتهام أو الانتحاب ، الاستهزاء أو السخرية. حاولي أن تحافظي على هدوئك عدم التعبير المباشر عما تريدين أو تقبلين استخدام شكاوى ذات طابع عام ، مثل" أنت دائمًا تشاهد التلفاز" أو إننا لا نقضي وقتًا معًا "والأفضل أن تقولي "أنا أحب أن نعمل شئ مميز معًا،هيا نقوم بجولة في المدينة" التركيز على الشكوى بدلًا من طلب ما تريدين بدء شجار للتعبير عن مشاعر متراكمة لديكي الاستمرار والتمادي دون إعطاء شريكك فرصة لإثبات وجهة نظره ذكر أمور من الماضي لإثبات وجهة نظرك أن تكوني غير راغبة في مسامحته حين يعتذر أو يتغير أو يعاني أن تتوقعي من شريكك أن يجعل شعورك أفضل مما هو عليه بدلًا من أن تتحملي تلك المسئولية بنفسك تتوقع المرأة من الرجل أن يستجيب كاستجابة المرأة وليس كاستجابة الرجل

أخطاء شائعة يرتكبها الرجال أثناء الشجار

أن ترفع صوتك أو أن تصبح أكثر برودة أو حدة الانتقاد أو القمع أو التهديد مقاطعتها أثناء الجدال بهدف إبطال صحة مشاعرها أو تصحيح وجهة نظرها تقديم حلول بدلًا من طرح المزيد من الأسئلة مثال أن يقول الرجل لشريكته "يجب أن تفعلي ذلك" مصادرة مشاعرها في محاولة لإنهاء الحوار بدلًا من التزام الصمت والاستماع إليها ، مثل أن يقول الرجل " لقد فهمت ،فأنت تريدين .. " أن يأتي بتعليقات تنم عن تفوقه مثل "لا تقلقي بهذا الشأن" ، " أنتِ تعطين الأمر أكثر مما يستحق" الاستسلام لطلباتها دائمًا بما يجعلها كثيرة الطلبات

نصائح لتجنب الشجار :

على الرجال تجنب تصحيح مشاعر النساءـ وعلى النساء أن يتجنبن التصريح بتعليقات تنم عن استهجان أفكار الرجال وأفعالهم أو عدم الثقة.

على النساء ألا يصعدن الجدال بالحديث عن مشاعرهن بل يجب أن تلتزم بالحديث في صلب الموضوع لأن التحدث عن المشاعر أثناء الجدال يصبح كالجازولين على النار.

لتجنب الشجار على الرجل أن يستمع إلى شريكته ويوصل لها ما قد سمعه وهذا شئ يسعدها

لكي تتجنب المرأة الشجار يمكنها التحدث مع صديقة لها عندما يؤرقها خطب ما بدلًا من التحدث إلى شريكها حيث يتيح لها هذا متنفسًا ويخفف من المشاعر السلبية

يتطلب نجاح المفاوضات وجود الحب بالإضافة إلى المرونة في التفاوض.

بما ان كلا من الرجل والمرأة يتحدثان لغتين مختلفتين على الزهرة ألا تلوم المريخ على عدم فهمه لها.. وإذا لم نتوقع الكمال في العلاقة فإننا لن نصاب بخيبة أمل شديدة.

التركيز على ما تقوله المرأة وما تشعر به هو ما يخفض من معدلات الضغط لديها أما التصرف على غرار "السيد إصلاح" ومحاولة تقديم الحلول أو تقليص المشكلة فإنه سلوك لا يقدم أي مساعدة.

فيما يلي بعض الأشياء التي تساعدنا على فهم اختلاف نظرة الرجل والمرأة لكثير من الأمور كالتسوق و الضغوط والمشكلات المختلفة :