«حرقتها بالماء المغلى».. تفاصيل مأساة لتعذيب طفلة من ذوى الهمم بالمقطم (صور)

30 يومًا مرت على انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفتاة من ذوي الهمم مصابة بحروق وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة من جسدها، والتي أثارت حالة من الجدل والتعاطف معها بين رواد الموقع.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت مقطع الفيديو، وبدأت فرق البحث في تتبعه وإجراء التحريات الكاملة عنه، وتبين أنه بتاريخ 20/5/2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، بتضررها من (طليقها "مقيم بدائرة القسم"، وزوجته) لمنعها من رؤية نجلتيها (مقيمتين بذات العنوان)، وكذا قيامه وزوجته بالتعدي على إحدى نجلتيها بالضرب.

وباستدعاء المشكو في حقه، حضر وبصحبته نجلته "المجنى عليها"، وأنكر الاتهامات الموجهة إليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الفتاة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن الرعاية.

مأساة لتعذيب طفلة من ذوي الهمم

أقوال والد الضحية

والد الفتاة قال خلال التحقيقات، إنه لم يكن يعرف شيئًا عن مقطع الفيديو المتداول فيديو تعذيب ابنته المعاقة، لكنه فوجئ بمقطع تظهر فيه ابنته مصابة بحروق بأنحاء جسدها، لافتًا إلى أنه انفصل عن زوجته «والدة الطفلة» منذ نحو 13 عامًا، لكنه احتفظ بتربية ابنته معه وترك طفلين آخرين مع طليقته، ووقتها تزوج من إحدى السيدات.

وأضاف الأب: «أمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكتبت بعض الممتلكات باسم ابنتي المعاقة كي تكون سندًا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة، لكن زوجتي الجديدة كانت تعتدي على ابنتي بالضرب، ولم أكن أعرف ذلك، حتى إنها فى بعض المرّات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول إنها شقية وتضر نفسها كثيرًا بسبب تصرفاتها».

واستمعت النيابة إلى أقوال الأم التي قالت إن ابنتها «نورهان» من ذوى الاحتياجات الخاصة، ووالدها فضّل أن تظل معه كي يقوم برعايتها وتربيتها، وأنها أخذت الطفلين الآخرين معها وسافرت خارج القاهرة، وتابعت: «زوجة طليقي كانت تعذب ابنتي بالضرب وتسكب الماء المغلي على جسدها دون أسباب، ولم أكن أعرف سر تجاهل أبيها لهذه الأوضاع».

مأساة لتعذيب طفلة من ذوي الهمم

وأضافت الأم: «في المرّة الأخيرة، قام أحد أقارب الزوج بإرسال فيديو لي عبر هاتفي يُظهر نورهان وجسدها محروق، وبها الكثير من الإصابات الخطرة، ومن شدته لم أستطع استكماله، وعلى الفور، سافرت إلى مكانها لكي أرى ما يحدث لابنتى، وعندما وصلت شاهدتها منهارة من البكاء، وكانت تتبول على نفسها من شدة الخوف والرعب الذي كانت تراه على يد زوجة أبيها»، مؤكدة أن المتهمة دمرت ابنتها نفسيًّا بسبب ما كانت تفعله معها.

واستكملت: «طليقي كان يرفض أن أزور ابنتي أو أقابلها، ولم أكن أعرف السبب وراء الرفض، لكن الشخص الذي أرسل لي الفيديو طلب منى إنقاذ ابنتي المسكينة، وعلى الفور توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر في زوجة الأب بتهمة تعذيب معاقة».

مأساة لتعذيب طفلة من ذوي الهمم

واستمعت النيابة إلى أقوال طفلتين تعديا عليهن أبوهما بالضرب والتعذيب بمشاركة الزوجة الثانية، في منطقة المقطم.

وقالت إحدى الطفلتين التي لا يتجاوز عمرها 13 عامًا، إن والدتهما انفصلت عن الأب، وبمجرد حدوث الطلاق بدأ الأب يفتعل المشاكل والمشاجرات معها حتى أخذ منها الفتيات بالعنوة انتقامًا منها.

وتبين أنه متزوج من أخرى أخبرهم أنه تزوجها لرعايتهن، ولكن بمجرد الإقامة معها وبدأت المعاملة السيئة من الأب قبلهما بسبب شهوته، وبدأ يعذبهما ويحرقهما بالسجائر وكانت تعاونه وتتستر عليه زوجته الثانية.

قررت النيابة حبس الأب على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته التي هربت فور انتشار مقطع الفيديو.