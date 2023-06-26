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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد الكبوشي.. المارونية: لنكن صالحين مع الخطأة كما أن الله صالح معنا

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى الاب يعقوب الكبّوشيّ، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كمّ كنت صالحًا، أيّها السامريّ الإلهيّ، إذ أعدتَ هذا العالم الجريح الّذي سقط سقوطًا يُرثى له على الطريق، ودُفن في مثل هذا الوحل، وهو غير المستحقّ حتّى لُطْفِكَ!.

فكلّما كان العالم سيئًا، كلّما أشرقت رحمتكَ: فأن تكون صالحًا بلا حدود مع الأخيار، هو أقلّ إثارة للإعجاب ألف مرّة من أن تكون صالحًا بلا حدود مع كائناتٍ، وإن غَمَرَتها النعم، لا يملؤها سوى الجحود والخيانة والفساد. وكلّما كنّا أسوأ، كلّما سطعت أعجوبة رحمتك اللامحدودة وازدادت إشراقًا. وهذا وحده يكفي لتفسير الخير الأعظم الّذي تُنْتِجُه الخطيئة على الأرض ولماذا تَسمحُ بِهَا. فهي – أي الخطيئة – تؤدّي إلى خير أعظم لا مثيل له، أعني ممارسة رحمتك الإلهيّة وظهورها. ولا يمكن لهذه السّمة الإلهيّة أن تُمارَس من دونها. فالصلاح يمكن أن يُمارَسُ ويظهر من دون الخطيئة، في حين لا بدّ من الشرّ حتّى تمارَسُ الرحمة. ربّي وإلهي، كم أنت صالح وكم أنت رحوم!.

الرحمة هي، إذا جاز التعبير، فائض صلاحك، هي ما يوجد من شغفٍ في صلاحك، الوزن الّذي يتفوّق فيه صلاحك على عدلك.  كم أنت صالحٌ إلهي! لنكن صالحين مع الخطأة بما أنّ الله صالحٌ إلى الغاية معنا. لنصلّ من أجلهم ولنحبّهم. "كونوا رُحَماءَ كما أَنَّ أَباكُم رَحيم" الله " إنّما (يريد) الرحمة لا الذبيحة".

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