الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار داود التسالونيكي

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار داود التسالونيكي وهو راهب وناسك من بين النهرين، عاش في تسالونيكي وانتقل إلى الله حول سنة 530.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ كلّ يوم من أيّام الخلق هو عظيم وباهر، غير أنّ اليوم السابع لا يقارن؛ إذًا، إنّ ما علينا التأمّل به ليس عمليّة خلق هذا أو ذاك من عناصر الطبيعة، بل التأمّل في استراحة الربّ وكمال الخليقة. لأنّنا نقرأ في سفر التكوين: "واَنتَهى اللهُ في اليَومِ السَّابِعِ مِن عَمَلِه الَّذي عَمِلَه، واَستَراحَ في اليَومِ السَّابِعِ من كُلِّ عَمَلِه الَّذي عَمِلَه" . كم هو عظيم هذا اليوم، يوم الراحة هذا وكم هو باهر يوم السبت! آه لو كنت تستطيع الفهم! إنّ هذا اليوم لا يرسمه دوران الأرض حول الشمس: فلا يبدأ بالشروق ولا ينتهي بالغروب، وليس لهذا اليوم صباح أو مساء.

لنستمع إلى ذاك الذي يدعونا للراحة: "تَعالَوا إِليَّ جَميعاً أَيُّها المُرهَقونَ المُثقَلون، وأَنا أُريحُكم" . هذا تحضير ليوم السبت. فلنستمع إليه أيضًا: "اِحمِلوا نيري وتَتَلمَذوا لي فإِنِّي وَديعٌ مُتواضِعُ القَلْب، تَجِدوا الرَّاحَةَ لِنُفوسِكم". هذا هو يوم السبت الحقيقي، يوم الراحة والهدوء.

إنّ هذا النير لا وزن له إنّما هو يُوَحِّد؛ ولهذا الحِمْل أجنحة، فلن يكون ثقيلاً. إنّ هذا النير هو المحبّة، وهذا الحمل هو الحبّ الأخوي. هنا نجد الراحة، ونحتفل بيوم السبت، ونتحرّر من العبوديّة... وإذا ما صدر عن ضعفنا بعض الأخطاء، فلن يتوقّف عيد السبت، "لأَنَّ المَحبَّةَ تَستُرُ كَثيرًا مِنَ الخَطايا".. إنّه صحيحٌ أيضًا أن يكون هذا التّحرير محفوظًا لليوم السّابع "لأَنَّ مَحَبَّةَ اللّه أُفيضَت في قُلوبِنا بِالرُّوحَ القُدُسِ الَّذي وُهِبَ لَنا"