ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار داود التسالونيكي

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار داود التسالونيكي وهو راهب وناسك من بين النهرين، عاش في تسالونيكي وانتقل إلى الله حول سنة 530.

 وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ كلّ يوم من أيّام الخلق هو عظيم وباهر، غير أنّ اليوم السابع لا يقارن؛ إذًا، إنّ ما علينا التأمّل به ليس عمليّة خلق هذا أو ذاك من عناصر الطبيعة، بل التأمّل في استراحة الربّ وكمال الخليقة. لأنّنا نقرأ في سفر التكوين: "واَنتَهى اللهُ في اليَومِ السَّابِعِ مِن عَمَلِه الَّذي عَمِلَه، واَستَراحَ في اليَومِ السَّابِعِ من كُلِّ عَمَلِه الَّذي عَمِلَه" . كم هو عظيم هذا اليوم، يوم الراحة هذا وكم هو باهر يوم السبت! آه لو كنت تستطيع الفهم! إنّ هذا اليوم لا يرسمه دوران الأرض حول الشمس: فلا يبدأ بالشروق ولا ينتهي بالغروب، وليس لهذا اليوم صباح أو مساء.

لنستمع إلى ذاك الذي يدعونا للراحة: "تَعالَوا إِليَّ جَميعاً أَيُّها المُرهَقونَ المُثقَلون، وأَنا أُريحُكم" . هذا تحضير ليوم السبت. فلنستمع إليه أيضًا: "اِحمِلوا نيري وتَتَلمَذوا لي فإِنِّي وَديعٌ مُتواضِعُ القَلْب، تَجِدوا الرَّاحَةَ لِنُفوسِكم". هذا هو يوم السبت الحقيقي، يوم الراحة والهدوء.

إنّ هذا النير لا وزن له إنّما هو يُوَحِّد؛ ولهذا الحِمْل أجنحة، فلن يكون ثقيلاً. إنّ هذا النير هو المحبّة، وهذا الحمل هو الحبّ الأخوي. هنا نجد الراحة، ونحتفل بيوم السبت، ونتحرّر من العبوديّة... وإذا ما صدر عن ضعفنا بعض الأخطاء، فلن يتوقّف عيد السبت، "لأَنَّ المَحبَّةَ تَستُرُ كَثيرًا مِنَ الخَطايا".. إنّه صحيحٌ أيضًا أن يكون هذا التّحرير محفوظًا لليوم السّابع "لأَنَّ مَحَبَّةَ اللّه أُفيضَت في قُلوبِنا بِالرُّوحَ القُدُسِ الَّذي وُهِبَ لَنا"

الأكثر قراءة

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل مقتل مواطن وزوجته على يد شقيقه بالجيزة

"تضامن الإسكندرية": 16 أسرة كانوا يقيمون بعقار ميامى وقت انهياره

منتخب مصر يواجه تونس وديًا بالقاهرة.. 12 سبتمبر

تحويلات مرورية لتنفيذ توسعة كوبرى 15 مايو بالجيزة

بمناسبة ذكرى ميلاده.. محطات شخصية في حياة صلاح قابيل وقصة دفنه حيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟