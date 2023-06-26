يحتفل به اللاتين.. من هو الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي المعترف؟

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي المعترف.

وولدَ باسم خليل حدَّاد، في بلدة غَزير 1 شباط 1875، وترعرَعَ في عائلَة تميَّزَت بالتَّقوى. سافر إِلَى الإِسكنْدريَّة ليُعلِّم اللُّغةَ العرَبيَّة، هُناك ناداه الربُّ للالتحاق برهبنَة مار فرَنسيس، متأَثرًا بفقر راهِب فرنسيسكانيّ شاب، عندما رَآه مُسجًّى في الكَنيسة، فهتفَ: "أُريد أَن أَكون مثل هذا". عادَ إلى لبنان، ودخَل دير الابتداء في دير مار أَنطونيوس - خشبو. سِيم كاهنًا في 1 اكتوبر 1901.

كلَّفه الرؤَساء بإِدارة المدارس الرِّيفيَّة، فوَسَّع شبَكَتها حتَّى بلغَت أَكثر من 200 مدرسة. كما صبَّ جهوده على نشر رهبانيَّة مار فرنسيس للعلمانيِّين. لمَّا نشبت الحرب العالميَّة الأولى (1914-1918)، ارْتحَل المرسلون الكَبوشيونَ وسلموا مسؤوليَّةَ الرِّئاسَة للأَب يعقوب. قامَ بها رغم ما عاناه من عوزٍ ومضايقةٍ وملاحقات إِذْ أدرِج اسمه في لائحة المطلوب إِعدامهم.

بدأ بمشروع صليب جل الديب 1921، وألحقه بمؤَسّسة سيّدة البحر. إِستقبَل فيها سنة 1926 أَوَّل كاهن عاجز، سَلَّم العناية به الى فتيات كنَّ نواة لجمعية راهبات الصَّليب. إِعترَفت بها السّلطات الكنسيّة في 8 يناير سنة 1930. نَصَبَ على تلة دير القمَر صَليبًا جبّارًا، يُبارك المنطقةَ ولبنانَ كلّه. ووسَّع نشاطه لخدمة الفقراء والأكثر حرمانًا. وكان نجاحه الأكْبر في مؤَسّسة دير الصَّليب لمُعالجة الأمْراض العصبيّة والنفسيّة.

كان آخر إِنجازاتِه بناءَ معبد المسيح الملك سلطان السلاطين، وكان سبّاقًا في اندفاعه لتكريم القُربان المُقدَّس، فنظَّم الزيَّاحات وحفلات القربانة الأولى والأناشيد الروحيَّة.

حلَّت به أمراض عديدة وأشدّها فقدان البصَر. ووصف نفسه: "مستَشفى متجوِّلا"، الى أَن لوى تحت وطأَة سرطان الدَّم، فرحل الى جوار ربِّه يوم السبت 26 حزيرانَ 1956. فأعلنته الكنيسة طوباويًّا بتاريخ 22 يونيو 2008.