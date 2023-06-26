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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تعثر على جثة وسط ميدان الجيزة

جثة شاب
جثة شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة وسط الطريق العام بميدان الجيزة، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالطريق العام بميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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