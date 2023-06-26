ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية بالبدرشين

جريدة الدستور

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع مشاجرة مسلحة وقوع مصابين بقرية العزيزية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات سابقة قام خلالها أحد طرفي المشاجرة بإطلاق النار عشوائيا تجاه الطرف الثاني مما تسبب في إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية وجرى نقل المصابين إلي مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ26 يوليو

بعد إثارتها للجدل.. علماء الأزهر يجيبون: هل تجوز أضحية الطيور؟

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟