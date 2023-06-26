كيف تهتم الكنيسة بالأسرة القبطية في عهد البابا تواضروس الثاني؟

للأسرة مكانة خاصة في عقل وذهن الكنيسة في عصر البابا تواضروس الثاني، الذي خصص لها مساحة كبيرة من الحديث في سلسلة عظات الاربعاء خاصته، كما يهتم جيدا بكافة الفعاليات الخاصة بها ويتابعها بشكل دقيق، وعلى رأسها كورسات او دورات ما قبل الزواج للاطمئنان على الاسر المُكونة حديثًا.

وخصصت الكنيسة لجنة كاملة للاعتناء بالشؤون الاسرية من لجان المجمع المقدس تتكون من الأنبا بولا مطران طنطا عضوا والأنبا مكسيموس مطران بنها كمقرر لجنة (الأسرة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المسنين) الفرعية، والأنبا مكسيموس الاسقف العام كعضو، والأنبا جورجيوس اسقف مطاي كعضو، والأنبا تيموثاوس اسقف الزقازيق مساعد مقرر لجنة (الأسرة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المتزوجين) الفرعية، والأنبا أبوللو اسقف جنوب سيناء كعضو.

والأنبا صليب أسقف ميت غمر مقرر لجنة (الإعداد للزواج) الفرعية، والأنبا مينا اسقف ميسساجا بكندا، كعضو والأنبا صموئيل اسقف طوه كعضو، والأنبا زوسيما اسقف اطفيح والصف كعضو، والأنبا أبانوب اسقف المقطم كعضو، والأنبا مكارى اسقف جنوب شبرا كعضو، والأنبا بموا اسقف السويس كعضو، والأنبا اسحق اسقف طما كعضو، والأنبا انجيلوس اسقف شبرا الشمالية كعضو، والأنبا هيرمينا اسقف شرق الاسكندرية كعضو، والأنبا أرسانيوس اسقف الواحات والوادي الجديد كعضو.

والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص كعضو، والأنبا أكسيوس أسقف عين شمس كعضو، والأنبا بيشوي اسقف اسوان كعضو، والقمص آبرام إميل كمقرر لجنة (خدمة المرأة) الفرعية.

وأوصت هذه اللجنة مؤخرا بالاهتمام بجدية الكشف الطبي ويفضل قبل الخطوبة، وليس قبل الزواج مباشرةً، وتأكيد الاهتمام بجدية كورسات المشورة للمقبلين على الزواج ، متضمنة موضوعات عن تنظيم الأسرة ،وخطورة ختان الإناث وخطورة زواج الأقارب، والتأكيد على قراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.

وتشكيل لجنة من خريجي معاهد المشورة المعتمدة، لحل المنازعات الأسرية تابعة للمجلس الإكيريكي الفرعي، والتوصية بتأسيس اجتماعات لخدمة الرجال بكل كنيسة، والتوصية بالنهوض بخدمة الطفولة في كل كنيسة، والاهتمام باجتماعات السيدات بتوضيح دور المرأة في البيت من خلال مبادرات مثل مبادرة "جمع الكسر" في ارتفاع الأسعار والغلاء، ومبادرة "امتحنوا الأرواح" للبعد عن الغيبيات والسحر.

مع الاستفادة من خبرات كبار السن، والحرص على تنظيم اجتماعات أسبوعية لهم وكذلك إنشاء بيوت خاصة للحالات التي لا تستطيع خدمة نفسها.