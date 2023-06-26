إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية في أكتوبر إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة تشكيل عصابي إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة سرقة الدراجات الهوائية في الجيزة بأسلوب «قطع الأسلاك»، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد نظر جلسة محاكمتهم.

ترجع أحداث الواقعة، لدى ضبط المتهمين وهم 4 أشخاص من قبل وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، جميعهم مقيمون بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب قطع الأسلاك، متخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثان الشيخ زايد مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من الوقائع على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.