وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

أعلن وائل غنيم، اليوم الإثنين، عن مشاركته في حملة خيرية تنظمها مؤسسة حياة كريمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال وائل غنيم، عبر "فيسبوك": "سعيد بالتطوع اليوم مع مؤسسة حياة كريمة ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا واخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وتهدف حملة حياة كريمة إلى توفير العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة في هذا الوقت المبارك، وتشمل الحملة توزيع السلال الغذائية والملابس والهدايا الخاصة بعيد الأضحى على الأسر المستحقة في مختلف المناطق.