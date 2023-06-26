ضمن فعاليات "يدوم الفرح".. تسليم أجهزة منزلية لـ50 عروسًا بالسويس (صور)

شهد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة «يدوم الفرح»، وقام المحافظ بتسليم بعض الأجهزة المنزلية لعدد 50 فتاة من المقبلين على الزواج.

يذكر أن مبادرة "يدوم الفرح" تهدف إلى إدخال السرور على مئات الأسر بتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في القرى الأكثر فقرًا، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولا يقتصر دور المبادرة على الدعم المادي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم دورات تدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج.