التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بحيازته مخدر البودر في كرداسة.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر البودر استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من البودر، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.