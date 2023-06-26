أكثر من 130.. هؤلاء يعاونون البابا في إدارة شؤون الكنيسة

الإدارة علم من العلوم التي تحبها الكنيسة ويبرع بها عدد كبير من رجالها، إذ قامت الكنيسة بإنشاء معهدًا للتدبير الكنسي، كما تقوم بتدريس العلوم الادارية في الكلية الاكلريكية ومعهد الدراسات القبطية ومعهد الرعاية والتربية الكنسية، ويعتبر اشهر من حاضر في هذه المادة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية، والذي ورث عنه هذه الخبرة الإدارية البابا تواضروس الثاني بحكم عمله الخدمي كاسقف عام في نفس الايبارشية لسنوات عدة قبيل تولى السدة البطريركية.

ويعاون البابا في تدبير شؤون الكنيسة 130 مطرانا وأسقفا، وهم:

الأنبا أنطونيوس الأنبا باخوميوس الأنبا ويصا الأنبا بفنوتيوس الأنبا بنيامين الأنبا تادرس الأنبا سيرابيون الأنبا أثناسيوس الأنبا بولا الأنبا بسادة الأنبا أندراوس الأنبا إشعياء الأنبا مرقس الأنبا ابرآم الأنبا أنطونيوس مرقس الأنبا برسوم الأنبا ديمتريوس الأنبا باخوم الأنبا أغابيوس الأنبا توماس الأنبا دانيال رئيس دير الانبا شنودة بسيدني الأنبا شاروبيم الأنبا بيمن الأنبا تكلا الأنبا مكسيموس الأنبا يوسف الأنبا متاؤس الأنبا موسي الأنبا ديسقورس الأنبا ميصائيل الأنبا بطرس الأنبا بسنتي اسقف حلوان والمعصرة الأنبا مكاريوس الإريتري الأنبا باسيليوس الأنبا يسطس الأنبا إيسيذورس الأنبا يؤانس الأنبا صرابامون الأنبا أنتوني الأنبا برنابا الأنبا دميان الأنبا بولس الأنبا رافائيل الأنبا سوريال الأنبا غبريال الأنبا مكسيموس الأنبا جورجيوس الأنبا اسطفانوس الأنبا تيموثاوس الأنبا أنجيلوس الأنبا ديفيد الأنبا جابرييل الأنبا إيليا الأنبا سارافيم الأنبا أبوللو الأنبا مارتيروس الأنبا أغاثون الأنبا قزمان الأنبا دانييل الأنبا كيرلس آفا مينا الأنبا مكاريوس الأنبا ارميا الأنبا اباكير الأنبا مينا الأنبا أغاثون الأنبا يوسف الأنبا دانيال مطران المعادي الأنبا مايكل الأنبا دانيال رئيس دير الانبا بولا الأنبا ثيئودوسيوس الأنبا صليب الأنبا مرقوريوس الأنبا مينا الأنبا مقار الأنبا صموئيل الأنبا دوماديوس الأنبا يوحنا الأنبا يوليوس الأنبا ميشائيل الأنبا أولوجيوس الأنبا أرساني الأنبا بافلوس الأنبا لوقا الأنبا أبانوب الأنبا مكاري الأنبا يوساب الأنبا بموا الأنبا اسحق الأنبا كاراس الأنبا أنجيلوس الأنبا ماركوس الأنبا بافلي الأنبا يواقيم الأنبا ايلاريون الأنبا إكليمندس الأنبا مارك الأنبا هيرمينا الأنبا بيتر الأنبا ابراهام الأنبا كيرلس الأنبا بيجول الأنبا أنطونيو الأنبا سيرافيم الأنبا جيوفاني الأنبا أرسانيوس الأنبا ساويرس الأنبا ميخائيل الأنبا بيزل الأنبا جريجوري الأنبا متاؤس الأنبا ثاؤفيلس الأنبا ايلاريون الأنبا بولس الأنبا أغابيوس الأنبا فيلوباتير الأنبا فام الأنبا جوزيف الأنبا سيداروس الأنبا رويس الأنبا أكسيوس الأنبا أرسانيوس الأنبا ديسقورس الأنبا بيشوي الأنبا إنيانوس الأنبا نوفير الأنبا بيسنتي اسقف ابنوب والفتح الأنبا إغناطيوس الأنبا توماس الأنبا أرشيليدس الأنبا جابرييل

بالإضافة إلى القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريكية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، والقمص إبرام إيميل وكيل بطريكية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.