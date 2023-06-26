كاتب صحفي يكشف آخر التطورات حول حادث انهيار عقار سيدي بشر

كشف الكاتب الصحفي سرحان صنارة، آخر التطورات حول حادث انهيار عقار مكون من 13 طابقا في سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن منطقة انهيار عقار تبعد عن كورنيش الإسكندرية في محيط ميامي بأمتار قليلة جدا، موضحًا: "الواضح من بقايا العقار أنه تأثر بعوامل التعرية وقربها من البحر كمعظم العقارات المطلة على كورنيش الإسكندرية".

وأضاف الكاتب الصحفي: “العقار مكون من دور أرضي و13 طابق، وانهار بسبب انشطار نصفه بالكامل، والأهالي الموجودون في الشارع لا يستطيعون الجزم بشأن وجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض من عدمه، لأن الإقامة فيه ليست كاملة”، مؤكداً أن "الجيران لا يعرفون بعضهم، ومعظم شقق العقار يتم تأجيرها لمدة أيام ويتغير سكانها بشكل مستمر".

وكشف أنه تم الاستعانة بمعدات أكبر لأن المعدات التي كانت موجودة لم تكن كافية للتعامل مع حجم الأنقاض الكبير، كما أن عملية رفع الأنقاض تتم بحذر شديد جدا تحسبا لوجود أشخاص تحت الأنقاض، كما تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة للاطلاع على آخر إحصائية.

وأوضح، أن الصحة أشارت إلى أن عدد المصابين 4 أشخاص فقط تم نقل اثنين إلى مستشفى شرق المدينة واثنين إلى دار مرقص، وحالتهم مستقرة وإصابتهم تصل إلى ضيق تنفس، وأعمارهم تتراوح من 19 إلى 53 سنة كلهم من الرجال ولا توجد أي ضحايا أو وفيات أو جثث جرى استخراجها من تحت الأنقاض.