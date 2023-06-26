إصابة 11 في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أكتوبر

أصيب 11 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أككتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.