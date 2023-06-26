"التضامن": قدمنا كل الخدمات الصحية والمساعدات لسكان عقار الإسكندرية المنهار فور وقوع الحادث

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة تشهد غرفة عمليات متكاملة، حيث نزل المسئولون إلى محيط العقار المنهار في منطقة سيدي بشر.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "محافظ الإسكندرية موجود في موقع الحادث بعد وقوعه فورًا، وكل الجهات المعنية والأمن موجودون معنا، مثل الصحة والحي والتضامن والمهندسين والاستشاريين والإسعاف وغيرهم"، متابعة: "خرج الجميع من العمارة عدا مصاب واحد، والعقار كان أغلبه مصطافين، ولكن كانت بعض الأسر تسكن به، ونقدم وجبات وعصائر واستراحات لهم حتى يتم توفير أماكن للإسكان لهم، كما نصرف مساعدات مالية فورًا".

وأوضح: "في حالة وجود متوفى فإن أسرته تحصل على 50 ألف جنيه، ويتم دعم المصابين وفقًا لما يرد في التقرير الطبي، ونوفر من خلال الوزارة مساعدات قوية، وسنظل موجودين حتى إزالة كل الأنقاض ونطمئن على سكان العقار".