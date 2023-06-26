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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

انهيار عقار بالإسكندرية
انهيار عقار بالإسكندرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه في ضوء تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بالمؤسسة بمحافظة الإسكندرية، لتقديم الدعم اللازم لمتضرري العقار المنهار بحي أول المنتزه، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث؛ لتقديم كل أوجه الدعم اللازم على الأرض.

وقررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل أسرة، من المتضررين ضحايا العقار المنهار.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

 

حياة كريمه مصر انهيار عقار بالإسكندرية دعم المتضررين محافظة الاسكندرية

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