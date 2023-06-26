ضبط متهم بإدارة 28 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات دون ترخيص

ضبطت مباحث المصنفات أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة مواقع إلكترونية يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون بإجمالي 28 موقعا إلكترونيا وسيرفر وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى مختلفة المحتوى أفلام ومسلسلات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) بإنشاء وإدارة (28) موقعا إلكترونيا وسيرفر وصفحة على مواقع التواصل الإجتماعى مختلفة المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لشركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المحلية والأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم، وأنه يتخذ من مسكنه مقرًا لإدارة تلك المواقع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية - هاتف محمول "يستخدم فى إدارة المواقع واستقبال التحويلات المالية" – محفظة إلكترونية وعدد من الحسابات الإلكترونية عبر الإنترنت تحتوى على معاملات مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى – أفلام عربية وأجنبية ومسرحيات مقرصنة مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه" – 3 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكاب المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.