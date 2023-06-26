أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" متضمناً تعرض فتاة للتعدي بالضرب والتعذيب بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور لتعرض فتاة للتعذيب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/5/2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتضررها من طليقها “مقيم بدائرة القسم” وزوجته لمنعها من رؤية نجلتيها (مقيمتان بذات العنوان) وكذا قيامه وزوجته بالتعدى على إحدى نجلتيها بالضرب.

بإستدعاء المشكو فى حقه، حضر وبصحبته نجلته "المجنى عليها"، وأنكر أمام أمن القاهرة ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الفتاة المذكورة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

وكانت النيابة العامة أمرت بتسليم الفتاة نورهان - من ذوي الإحتياجات الخاصة - إلى والدتها وذلك بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها وعدم تعريض حياتها للخطر، وسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية المتهمة مع والد الفتاة في الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، لإشتراكها معه في التعدي على الطفلة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات المتواجدة بجسدها، مع إستدعاء والدتها - زوجة المتهم الأولى - للإستماع إلى أقوالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من سيدة إتهمت فيه زوجها بالإعتداء على إبنتهما في المقطم بالإشتراك مع زوجته الثانية، وإقامة حفلات ضرب على المجني عليها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على الطفلة والتحفظ عليها، كما ألقت أجهزة المباحث القبض على الأب المتهم، وتم إصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه جريمة ضرب والإعتداء على إبنته بالإشتراك مع زوجته الثانية، حيث شكلت فرق المباحث فريق بحث لسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق في القاهرة لمباشرة التحقيقات.