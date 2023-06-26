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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي الداعم الأول للصناعة في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعا بممثلي هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس النواب لمناقشة آليات الصرف الصناعي بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.


جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب النائبة جيهان بيومي، والنائبة ميرفت عاذر، والنائب محمود العزب، والنائب خالد الحداد، ومصطفى مأمون مندوب من الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، والمحاسب فنجاري علي مدير المنطقة الإستثمارية بميت غمر، وأميمة متولي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور عماد النجار مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر.


 وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر ووجه بتطويرها وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج.


ووجه المحافظ،  بتشكيل لجنة فنية لحصر جميع المصانع بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر وسحب عينات مياه من الصرف الصناعي الناتج عنها عن طريق المختصين وتحليلها بمعرفة المعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة.


 كما وجه "مختار" بإعداد تقرير مفصل عن نتائج أعمال اللجنة متضمن نتائج التحاليل للتأكد من مطابقة عينات المياه للشروط البيئية وإمكانية ربط خطوط الصرف بالشبكات.

 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع مجلس النواب

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